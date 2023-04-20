أمريكا تعلق على اعتقال راشد الغنوشي في تونس ومبادئ الدستور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق فيدانت باتل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على اعتقال قوات الأمن التونسية، مساء الاثنين، رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي، إضافة إلى المسؤول عن العمل الطلابي بالحركة محمّد شنيبة.

وقال المتحدث في بيان: "يتعارض قيام الحكومة التونسية باعتقال خصومها السياسيين ومنتقديها بشكل جوهري مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في دستور يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير بشكل صريح".

وتابع قائلا إن "اعتقال الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وإغلاق مقرات حزب النهضة وحظر اجتماعات بعض الجماعات المعارضة – وإيحاء الحكومة التونسية بأن هذه الإجراءات تستند إلى تصريحات عامة – هي إجراءات تمثل تصعيدا مقلقا من قبل الحكومة التونسية ضد خصومها المتصورين. يتخطى التزام الحكومة التونسية باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى أي فرد أو حزب سياسي وهو ضروري للديمقراطية النابضة وللعلاقة بين الولايات المتحدة وتونس".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد قال خلال مراسم احتفال بالذكرى الـ67 لعيد قوات الأمن الداخلي: "من واجبنا المحافظة على الدولة ضد الذين يريدون إسقاطها وضرب مؤسساتها وحاولوا يائسين تفجيرها من الداخل".