عقوبات أمريكية تستهدف شركات في إيران والصين تدعم برامج طهران العسكرية

(CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على شبكة من الشركات والموردين لمساعدتهم إيران في شراء تكنولوجيا ومواد لبرنامجها لإنتاج الطائرات بدون طيار.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن العقوبات شملت رئيس شركة بردازان سيستم نماد آرمان في إيران، التي تخضع لعقوبات تم فرضها في عام 2018 لتقديمها الدعم للجيش الإيراني، بالإضافة إلى العديد من الشركات والموردين في الصين، حيث أن مدير الشركة الإيرانية"سعى للحصول على مجموعة متنوعة من المكونات الإلكترونية من موردين أجانب مقيمين في الصين".

وذكر برايان نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات بوزارة الخزانة: "الشبكة التي تم فرض عقوبات عليها اشترت سلعا وتكنولوجيا لصالح الحكومة الإيرانية وصناعتها الدفاعية وبرنامجها للطائرات بدون طيار".

ومنذ أواخر العام الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية سلسلة من العقوبات بهدف تقويض برنامج طهران للطائرات بدون طيار، الذي تستخدم روسيا مسيراته في الحرب على أوكرانيا.