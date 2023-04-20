(CNN)-- أكد مسؤولون وفاة 78 شخصا في حادثة تدافع في العاصمة اليمنية، صنعاء، الأربعاء، حيث توافد السكان المحتاجون في الدولة التي مزقتها الحرب لتلقي المساعدات الخيرية من التجار المحليين خلال شهر رمضان.

تُظهر لقطة من فيديو بثته قناة المسيرة التابعة للحوثي أحذية وممتلكات أخرى ملقاة على الأرض بعد تدافع في صنعاء، اليمن ، في 19 أبريل / نيسان. Credit: AlmaseraTV

وأظهر مقطع فيديو للمأساة في صنعاء مشهدًا فوضويًا تكدس فيه عشرات الأشخاص، غير قادرين على الحركة ويسمع فيه صيحات طلب المساعدة.

وقال الصحفي نصيح شاكر، الذي كان في مكان الحادث لشبكة CNN إنه كان هناك "طابور طويل جدًا من الناس" متجمعين عند مدخل مدرسة كانت تُستخدم لتوزيع الغذاء والمساعدات المالية. وقال إنهم بدأوا في الوقوف في طوابير بعد غروب الشمس على أمل تلقي التبرعات.

وتابع شاكر أنه وعندما وصل المسؤولون عن توزيع التبرعات وقاموا بفتح الباب "اندفع الكثير من الناس إلى المدرسة.. هذه كارثة أن نجد الناس ضحوا بحياتهم مقابل 10 دولارات فقط.. الناس جوعى وفقراء جدا."

واحتشد مئات الأشخاص في المدرسة لتلقي تبرعات قدرها 5000 ريال يمني (حوالي 9 دولارات) وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

ويشار إلى أن هذا الحادث وقع قبل أيام قليلة من عيد الفطر الذي يصادف نهاية رمضان حيث وخلال هذا الوقت من الشهر، يبدأ الناس في التبرع بزكاة الفطر، للمحتاجين.