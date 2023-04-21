دول عربية أعلنت السبت أول أيام عيد الفطر 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت المملكة العربية السعودية وغالبية الدول العربية والإسلامية، الجمعة، أول أيام عيد الفطر 2023 وذلك بعد رصد رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس.

وأعلنت بعض الدول تعذر رؤية هلال شوال مساء الخميس ليكون بذلك يوم الجمعة هو متمم شهر رمضان المبارك وأن يوم السبت الـ22 من أبريل/ نيسان 2023 هو أول أيام عيد الفطر.

وحددت السبت أول أيام عيد الفطر كل من سلطنة عُمان والمغرب وليبيا وانضمت إليها إيران.

في العراق أعلن مكتب علي السيستاني (المرجع الشيعي الأعلى في النجف) السبت أول أيام عيد الفطر أما ديوان الوقف السني في العراق فأعلن أن الجمعة هو أول أيام العيد.