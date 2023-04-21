دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع صور نشرها مركز الفلك الدولي، مساء الخميس، قائلا إنها "غير صحيحة" لهلال شهر شوال 2023 وأنها صور قديمة.

الصور نشرها مركز الفلك الدولي على صفحته بتويتر، قائلا بتعليق: " غير صحيح.. تنتشر الآن صور عديدة للهلال (مثل تلك المرفقة) يزعم أنها التقطت اليوم.. هذه الصور غير صحيحة، فهي صور قديمة للهلال، والتاريخ مبين أعلى الصور أنه يوم 02 إبريل 2022م.. رؤية الهلال اليوم حتى باستخدام تقنية التصوير الفلكي صعبة جدا.. لا يستبعد انتشار صور أخرى، لذا نهيب بأخذ المعلومات الفلكية وصور الهلال من مصادر معلومة وموثوقة".

وكان المركز قد قال في بيان سابق، الأربعاء، إن رؤية هلال شهر شوال (بالتقويم الهجري)، الخميس، غير ممكنة بالعين المجردة في العالم العربي، ذاكرا أن "جميع المعايير، قديمها وحديثها، تبيّن أن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من العالم العربي. فهذا التوقع ليس رأيا لشخص أو جهة، بل هو إجماع من قبل متخصصين أشبعوا هذه المسألة بحثا، ونشروا فيها أبحاثا في دوريات علمية محكمة. وممن ذكر أسماؤهم رؤساء للجان علمية في الاتحاد الفلكي الدولي، ومنهم مدراء لمراصد أحدهم هو واحد من أعظم مراصد العالم، ألا وهو مرصد غرينتش! وقد بنى هؤلاء المختصون الكبار أبحاثهم ومعاييرهم على أرشيف كبير من رصد الأهلة، يمتد من العام 1859م وحتى العام 2023م".

يذكر أن غالبية الدول العربية والإسلامية أعلنت مساء الخميس أن الجمعة هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.