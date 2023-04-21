دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، من أن "خروج التيار الصدري من العملية السياسية في العراق يولّد فراغا"، مؤكدا على "ضرورة وجود التيار في العملية السياسية بالعراق"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وجاءت تصريحات السفير الإيراني، ردا على قرار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر في العراق، بتجميد عمل التيار لمدة عام وإغلاق مكاتبه.

وحول إمكانية "اختلال التوازن السياسي" في العراق، بغياب التيار الصدري عن الساحة السياسية، أوضح السفير الإيراني في تصريحات لقناة (الشرقية) العراقية، نقلتها الوكالة الإيرانية، الجمعة: "من الطبيعي أن غيابه يولد فراغا، وجود التيار في العملية السياسية ضروري".

وقال السفير الإيراني: "أسمع من الإخوة العراقيين بأن لديهم بعض المحاولات للتحدث مع مقتدى الصدر لكي يعود إلى العملية السياسية"، حسبما أفادت الوكالة الإيرانية.

ومع ذلك، أكد السفير محمد كاظم أن "مقتدى الصدر حر في اتخاذ القرار بما يراه مناسبا، لكن نحن لا نتمنى ذلك".

ونفي السفير الإيراني أن تكون لديه معلومات حول ما يشاع عن احتمال توجه مقتدى الصدر إلى إيران والاعتكاف فيها كما فعل من قبل، وقال: "لكن إيران هي البلد الثاني لمقتدى الصدر وهو مرحب به في أي وقت يأتي، نستقبله استقبالا حارا ويكون بين أهله في الجمهورية الإسلامية"، حسبما أفادت (إرنا).