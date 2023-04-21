دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، صلاة عيد الفطر 2023 في قصر السلام في مدينة جدة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية صورا للعاهل السعودي خلال صلاة العيد يرافقه عدد من المسؤولين والشخصيات.

وذكرت الوكالة في تقرير: "أدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، كل من صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين".

وتابعت: "أمّ المصلّينَ فضيلةُ المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالعزيز بن علي بن نوح، والذي بيّن ما لعيد الفطر من فِضائل ومقاصد شرعية، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية قد خصّها الله بنعم ومِنَحٍ ربانية تستوجب الشكر، من منهج شرعي معتدلٍ رصين، وثِقلٍ حضاري وسياسي كبير، واجتماعٍ للكلمة متين، سائلاً الله عز وجلّ أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها".