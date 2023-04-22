(CNN) -- أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، الجمعة، في بيان، أنها "مستعدة لإعادة فتح جميع المطارات جزئيا أمام الحركة الجوية للسماح للدول بإجلاء مواطنيها".

وقال بيان قوات "الدعم السريع": "تماشيا مع الهدنة الإنسانية التي أعلنتها قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة، والتي بدأت صباح الجمعة، وفي محاولة لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين، فإن قوات الدعم السريع تعلن عن استعدادها لفتح جميع المطارات في السودان جزئيا أمام الحركة الجوية لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي ترغب في إجلاء مواطنيها من مغادرة البلاد بأمان".

وأضاف البيان أن "قوات الدعم السريع تؤكد استعدادها للتعاون والتنسيق وتقديم كافة التسهيلات التي تمكن المغتربين والبعثات من مغادرة البلاد بأمان".

يذكر أن الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الافريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والأمم المتحدة رحبت، في بيان مشترك، بوقف إطلاق النار.

وجاء في البيان أن "مبعوثي الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة في السودان لاحظوا أن التزام الطرفين في السودان يحدث في وقت حاسم بالنسبة للشعب السوداني"، وأضاف أن "المبعوثين يعبرون عن خالص تعازيهم لأسر المدنيين الذين فقدوا أرواحهم ويتمنون الشفاء العاجل للمصابين".

يذكر أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات "الدعم السريع" خلال عطلة عيد الفطر.