(CNN) -- دافع البيت الأبيض، الجمعة، عن قرار عدم توجيه جهود من قبل الإدارة الأمريكية لإجلاء المواطنين الأمريكيين من السودان، حيث تدور الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، إن وزارة الخارجية الأمريكية تحذر من الذهاب إلى السودان "منذ العام الماضي"، وأضافت أنه "ليس من إجراءاتنا المعتادة إجلاء المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في الخارج".

وتابعت: "وزارة الخارجية تبذل قصارى جهدها لتوفير المعلومات للمواطنين الموجودين في الخارج وتحذيرهم عند الضرورة".

وذكرت: "عندما يتعلق الأمر بالسودان، فقدمنا تحذيرا من المستوى الرابع منذ عدة أشهر، وأبلغنا الأمريكيين الموجودين هناك بأن يغادروا البلاد إذا استطاعوا، وكذلك حذرنا من السفر إلى السودان، وكنا واضحين جدا بشأن ذلك".

وقالت المتحدثة عن الجهود التي قامت بها الإدارة الأمريكية لإجلاء الأمريكيين من أفغانستان أنها "كانت وضعا استثنائيا وليس القاعدة، لأسباب عديدة، بما في ذلك وجود عسكري كبير، وإنهاء صراع استمر 20 عاما هناك".

وقالت: "على سبيل المثال، في ليبيا واليمن وسوريا، لم نوفر عمليات إجلاء واسعة النطاق للمواطنين الأمريكيين حتى مع انهيار تلك الحكومات، وبدلا من ذلك، كنا نحث الأمريكيين على استخدام الرحلات التجارية لمغادرة البلاد بينما كانت هذه الخيارات لا تزال متاحة بسهولة، كما قدمنا المساعدة المالية لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة".

يذكر أن جينيفر هانسلر مراسلة شبكة CNN ذكرت، في وقت سابق، أن السفارة الأمريكية في السودان حثت الأمريكيين مجددا على البقاء في منازلهم ونصحتهم بعدم الذهاب إلى السفارة.

وقالت السفارة الأمريكية، في تنبيه أمني، إنها "تواصل مراقبة الوضع في الخرطوم والمناطق المحيطة بها عن كثب، حيث يدور القتال، كما وردت تقارير عن حدوث اعتداءات واقتحامات لمنازل وأعمال نهب".