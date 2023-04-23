دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، بدء إجراءات إجلاء المواطنين المصريين من المناطق الآمنة بالسودان، فيما كشفت عن إصابة أحد موظفي السفارة المصرية في السودان أثناء عمليات الإجلاء.

وقال بيان للخارجية المصرية: "بدأت إجراءات إجلاء عدد من المواطنيين المصريين من المناطق الآمنة بالسودان، بالتنسيق مع السلطات السودانية".

وأضاف البيان: "تستمر قنصليتنا في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا في التنسيق مع المصريين الجاري إجلاؤهم من خلال بورسودان ووادي حلفا".

في حين كشف بيان منفصل للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن "أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق نارى بالفعل"..

وأكد أبو زيد الحاجة إلى عملية تخطيط منظمة لضمان إخلاء آمن.