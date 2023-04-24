السودان بلد كبير جدًا.. ماهي التحديات التي قد تواجهها أي قوات أجنبية تحاول إجلاء مواطنيها؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان الاثنين، أن اسرائيل عرضت استضافة مفاوضات بين الطرفين المتحاربين وسط الاشتباكات الجارية في السودان على أمل التفاوض على وقف لإطلاق النار.

وأضاف بيان الخارجية الإسرائيلية أن "التقدم" الذي تم إحرازه في الأيام الأخيرة في المحادثات مع الأطراف كان "مشجعا" للغاية.

وقال البيان: "منذ اندلاع القتال في البلاد، تعمل إسرائيل من خلال قنوات مختلفة لتحقيق وقف إطلاق النار، والتقدم الذي تم إحرازه في الأيام الأخيرة في المحادثات مع الأطراف مشجع للغاية".

ونقل البيان عن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قوله: "إذا كانت هناك طريقة يمكن لإسرائيل من خلالها المساعدة في وقف الحرب والعنف في البلاد، فسوف نكون سعداء للغاية للقيام بذلك".

وأجرى المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، رونين ليفي، محادثات "مع كبار المسؤولين على جانبي السياج في الحرب الأهلية في السودان بهدف إنهاء القتال"، بحسب البيان، الذي أضاف أنه تم إحراز تقدم، وأنه يجري النظر في إمكانية استضافة اجتماع بين الأطراف المتحاربة في إسرائيل.

انفجرت الأوضاع الأسبوع الماضي بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، المعروف أيضًا باسم حميدتي.

جاءت الاشتباكات مع موعد توقيع الاتفاق الإطاري المدعوم من الأمم المتحدة لإتمام عملية الانتقال السياسي في البلاد، بعد انقلاب عسكري في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

قالت تقارير إن سبب انفجار الأوضاع هو الخلاف حول توقيت وكيفية دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني، وذلك كنتيجة مباشرة للتوترات القائمة بين الجانبين على مدار الشهور الماضية.

في بيان السبت، قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد القتلى في السودان ارتفع إلى 427 قتيلًا، مع 3779 مصابًا منذ بدء القتال في البلاد.