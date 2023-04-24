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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- دخلت أزمة السودان يومها العاشر الاثنين، حيث تواصل الأطراف المتحاربة التسابق للسيطرة على مواقع رئيسية داخل العاصمة وسط انقطاع الاتصال.

وتعطلت خطوط الهاتف ولا يزال الاتصال بالإنترنت غير مستقر داخل العاصمة لكن الكهرباء والمياه عادت في بعض المناطق مع تباطؤ القتال صباح الاثنين.

وأبلغ السكان عن عمليات نهب وسط غياب قوات الشرطة بينما لا يزال الوقود والمواد الغذائية مفقودين مع عدم توفر الخدمات المصرفية.

ودعت السلطات المدنية السودانية المواطنين القاطنين في منازلهم إلى تجنب الخروج وإقامة حواجز في الشوارع لحماية المنازل من النهب، وقد لجأ السكان إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بالمساعدة في نقل أفراد الأسرة إلى مواقع أكثر أمانًا بينما انتقل العديد من المدنيين إلى قرى خارج العاصمة خوفًا من تجدد القتال.

وتمركزت الأعمال العدائية حول حي المطار بالقرب من مطار الخرطوم الدولي، حيث توجد القيادة العامة للجيش، وهو هدف رئيسي لقوات الدعم السريع التي ورد أنها تسيطر على عدة أحياء في العاصمة وأقامت نقاط تفتيش.

وقالت هديل محمد، وهي من سكان الخرطوم، لشبكة CNN إنها غادرت العاصمة إلى قرية مجاورة حيث يبدو أن الأوضاع غير الآمنة "ستستمر لبعض الوقت".

وأضافت: "كنا متوترين للغاية ولم نرغب بأن نقلق بشأن نفاد الطعام والإمدادات الأخرى أيضًا".

ويستقل آخرون رحلة شاقة بالحافلة مدتها 13 ساعة للسفر إلى مصر، المتاخمة للسودان من الشمال، ويقال إنه يسمح للنساء والأطفال والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بالمرور، وفقًا لمستخدم على تويتر يُزعم أنه قام بهذه الرحلة.