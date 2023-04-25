عبدالله العذبة يتحدث عن محاولات لـ"جر مصر" إلى الحرب في السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى إعلامي قطري أن هناك محاولات لـ"جر" مصر إلى الحرب في السودان، مشيرًا إلى أن الدول المحيطة بهذا البلد ستتأثر بفعل هذه الحرب.

وقال الكاتب والباحث القانوني، عبدالله بن حمد العذبة على صفحته على موقع تويتر: "هناك محاولات ممنهجة لجر مصر إلى الحرب بعد التمرد المسلح في السودان".

وتابع الإعلامي القطري قائلا: "ما يحدث في السودان سيؤثر على الدول المجاورة برا وبحرا، وعلى رأسها العزيزة مصر"، على حد تعبيره.

وأردف العذبة قائلا: "حفظ الله مصر والسودان وكان الله في عون الشعب السوداني الشقيق يا إخوان"، على حد تعبيره.

يذكر أن وزارة الخارجية المصرية أعلنت، الاثنين، مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم، محمد الغراوي خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.