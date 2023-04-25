الخارجية المصرية تعلن مقتل مساعد ملحقها الإداري بالسودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم.

وقالت الوزارة، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك: "تنعي وزارة الخارجية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب السيد/ محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذى استشهد اليوم الاثنين ٢٤ إبريل/ نيسان الجارى خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان".

وأضافت الوزارة أن "البعثة المصرية فى السودان سوف تستمر فى تحمل مسؤوليتها فى متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام".

يذكر أن وزارة الخارجية المصرية كانت نفت، قبل ساعة، صحة الأنباء حول مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم، بعد بيان للجيش السوداني اتهم فيه قوات الدعم السريع بالتورط في مقتله.

وقال بيان للخارجية المصرية: "اتصالا بما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن استشهاد مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم، اكد السفير المصري في الخرطوم هاني صلاح، على أن جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير، بما في ذلك أعضاء مكتب الدفاع".

وأكد السفير المصري في الخرطوم "استمرار البعثة والمكاتب الفنية المصرية فى القيام بمهامهم وسط ظروف في غاية التعقيد"، حسب بيان الخارجية.

كان الجيش السوداني أعلن في بيان له مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم، مساء الاثنين، متهمًا قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقتله لدى مروره بسيارته في أحد شوارع العاصمة السودانية.

وقال بيان للجيش السوداني: "مواصلة لسجلها الإجرامي وقتلها العشوائي، استشهد مساء اليوم بنيران المليشيا المتمردة مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم السيد محمد الحسين محمد الراوي أثناء مروره بسيارته بالطريق العام بشارع السيد عبدالرحمن (وسط الخرطوم).

في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بـ"الكذب"، مُعتبرة ما ورد في بيان الجيش محاولة "للوقيعة" بينها وبين الدول "الشقيقة والصديقة".

وقال بيان "الدعم السريع": "مواصلة لخطتها المكشوفة والمفضوحة، ظلت القوات الانقلابية وبقايا النظام البائد والفلول، يدبجون التهم سعيًا للوقيعة بين قوات الدعم السريع والشعب السوداني والدول الشقيقة والصديقة، آخرها ما قالت إنه مقتل مساعد الملحق العسكري بسفارة مصر الشقيقة في السودان... على يد قواتنا، اتضح بالتواصل مع السفارة المصرية بالخرطوم أن مساعد الملحق العسكري بخير ولم يتعرض لأذى، وأصدرت وزارة الخارجية المصرية لاحقاً بياناً يكذب ادعاءات القوات الانقلابية بالشأن".

وفي وقت لاحق، أصدر الجيش السوداني بيانا لتصحيح المعلومات التي نشرها في بيانه الأول، وقال: "بالإشارة لبياننا الصادر بشأن مقتل مساعد الملحق العسكري للسفارة المصرية بالخرطوم بنيران المليشيا المتمردة عصر اليوم، نوضح أن الوظيفة الصحيحة له هي (مساعد الملحق الإداري للسفارة المصرية بالخرطوم) وليس كما ورد بالبيان السابق عن مساعد الملحق العسكري، وكان يستقل العربة فورتشنر باللوحة ١٣٢ هيئة دبلوماسية، والاسم بالكامل محمد حسين محمد القراوي وليس محمد الحسين محمد القراوي".

وأضاف: "نعتذر للخطأ غير المقصود في الاسم والوظيفة، ونكرر تعازينا لأعضاء البعثة والشعب المصري الشقيق".