(CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، موافقة الجيش السوداني و قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية على وقف لإطلاق النار "يبدأ في منتصف ليل 24 أبريل/ نيسان، ويستمر لمدة 72 ساعة".

وأضاف بلينكن، في بيان: "خلال هذه الفترة، تحث الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية و (الدعم السريع) على الالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار لدعم إنهاء دائم للقتال"، وتابع أن "الاتفاق يأتي بعد مفاوضات مكثفة على مدار الـ48 ساعة الماضية".

وذكر: "سنواصل العمل مع الأطراف السودانية وشركائنا لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في العودة إلى حكومة مدنية في السودان".

ومن جانبها، أعلنت قوات "الدعم السريع"، في بيان أنه "بناءا على وساطة من الولايات المتحدة الأمريكية، وافقت قوات الدعم السريع، على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ منتصف هذه الليلة".

وقالت إن الهدنة "من أجل فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى المستشفيات والمناطق الآمنة، وإجلاء البعثات الدبلوماسية".

وأكدت قوات "الدعم السريع" على "استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بسلام".