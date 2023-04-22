حظيت بمشاهدات مئات الآلاف من الأشخاص.. رحالة مغامر يوثق مشاهد لأعمال عنف في السودان

ضربة تلو الأخرى.. فيديو يظهر قصفًا عنيفًا في مناطق بالسودان

فيديو يظهر اقتتالًا عنيفًا بأحياء سكنية في السودان.. والبرهان وحميدتي يتبادلان الاتهامات

(CNN)-- تواصلت الاشتباكات بين الفصيلين المتحاربين في العاصمة السودانية، الخرطوم، السبت، رغم إعلان وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عطلة عيد الفطر.

وكان من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار، الذي أعلنته قوات الدعم السريع (RSF) شبه العسكرية، حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي (12 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة)، الجمعة، وفقًا لبيان منظمة (مراسلون بلا حدود).

ومن جانبها، أعلنت القوات المسلحة السودانية (SAF) موافقتها على وقف إطلاق النار في بيان في وقت لاحق، الجمعة.

واندلع قتال عنيف، السبت الماضي، حيث يتنافس قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الحاكم العسكري للسودان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم (حميدتي)، من أجل السيطرة على البلاد.

وقال شهود عيان لشبكة CNN، السبت، إن اشتباكات عنيفة تدور حاليا، في محيط القصر الرئاسي، ويمكن سماع أصوات انفجارات، ورؤية طائرات حربية تحلق في سماء المنطقة.

وسُمع دوي انفجارات عنيفة في أحياء حلة حمد وحلة خوجلي المتاخمة للقصر الجمهوري في منطقة بحري شمال الخرطوم، بحسب روايات الشهود.

وأضاف الشهود لـCNN، أن دوي انفجارات وإطلاق نار في منطقة غرب أمدرمان خلال فترة وقف إطلاق النار المفترضة.

وحتى الآن، لم يُصدر أي من طرفي النزاع أي بيانات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار.