السودان بلد كبير جدًا.. ماهي التحديات التي قد تواجهها أي قوات أجنبية تحاول إجلاء مواطنيها؟

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن عدد القتلى في السودان منذ اندلاع أعمال العنف قبل أحد عشر يومًا، ارتفع إلى 459 قتيلًا، فيما بلغ عدد المصابين 4072.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه في ولاية الخرطوم وحدها، تم الإبلاغ عن 166 حالة وفاة وجُرح 2343.

وأضافت المنظمة: "من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بسبب لعدم عمل ما لا يقل عن 25٪ من المرافق الصحية في العاصمة الخرطوم، حيث تدور معظم المعارك" بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أعداد الضحايا "مستمرة في الارتفاع".