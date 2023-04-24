مصر تنفي ما أعلنه الجيش السوداني عن مقتل مساعد ملحقها العسكري بالخرطوم

السودان بلد كبير جدًا.. ماهي التحديات التي قد تواجهها أي قوات أجنبية تحاول إجلاء مواطنيها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الخارجية المصرية صحة الأنباء حول مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم، الاثنين، بعد بيان للجيش السوداني اتهم فيه قوات الدعم السريع بالتورط في مقتله.

وقال بيان للخارجية المصرية: "اتصالا بما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن استشهاد مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم، اكد السفير المصري في الخرطوم هاني صلاح، على أن جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير، بما في ذلك أعضاء مكتب الدفاع".

وأكد السفير المصري في الخرطوم "استمرار البعثة والمكاتب الفنية المصرية فى القيام بمهامهم وسط ظروف في غاية التعقيد"، حسب بيان الخارجية.

كان الجيش السوداني أعلن في بيان له مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم، مساء الاثنين، متهمًا قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقتله لدى مروره بسيارته في أحد شوارع العاصمة السودانية.

وقال بيان للجيش السوداني: "مواصلة لسجلها الإجرامي وقتلها العشوائي، استشهد مساء اليوم بنيران المليشيا المتمردة مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم السيد محمد الحسين محمد الراوي أثناء مروره بسيارته بالطريق العام بشارع السيد عبدالرحمن (وسط الخرطوم).

في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بـ"الكذب"، مُعتبرة ما ورد في بيان الجيش محاولة "للوقيعة" بينها وبين الدول "الشقيقة والصديقة".

وقال بيان "الدعم السريع": "مواصلة لخطتها المكشوفة والمفضوحة، ظلت القوات الانقلابية وبقايا النظام البائد والفلول، يدبجون التهم سعيًا للوقيعة بين قوات الدعم السريع والشعب السوداني والدول الشقيقة والصديقة، آخرها ما قالت إنه مقتل مساعد الملحق العسكري بسفارة مصر الشقيقة في السودان... على يد قواتنا، اتضح بالتواصل مع السفارة المصرية بالخرطوم أن مساعد الملحق العسكري بخير ولم يتعرض لأذى، وأصدرت وزارة الخارجية المصرية لاحقاً بياناً يكذب ادعاءات القوات الانقلابية بالشأن".