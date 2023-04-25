دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار السفير الأردني في تل أبيب، غسان المجالي، النائب الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية، عماد العدوان، الثلاثاء، وفقا لإعلام وزارة الخارجية الأردنية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين، سنان المجالي إن العدوان أبلغ السفير بأنه بـ"صحة جيدة وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً".

وأشارت الخارجية إلى أن النائب طلب من السفير إبلاغ عائلته أنه بصحة جيدة، مؤكدة أن السفير " تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية".

وأكد مصدر مسؤول في مجلس النواب الأردني، الأحد، لموقع CNN بالعربية، أن السلطات الإسرائيلية أبلغت الحكومة الأردنية رسميًا باحتجاز نائب برلماني بتهمة حيازة كميات من الذهب والأسلحة.

وأضاف المصدر، في تصريحاته لـCNN بالعربية، أن الحكومة من جانبها أبلغت مجلس النواب الأردني بما حدث، وأن التحقيقات لا تزال جارية.