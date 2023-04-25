مصادر توضح لـCNN مكان عمر البشير.. وما حدث للسجناء في سجن "كوبر"

(CNN)-- قال المكتب الإعلامي للشرطة السودانية ومصادر مطلعة، لشبكة CNN، الاثنين، إن الرئيس السوداني السابق عمر البشير لا يزال رهن الاحتجاز لدى القوات المسلحة السودانية في مستشفى عسكري بأم درمان في غرب الخرطوم.

وكانت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، أظهرت سجناء يغادرون سجن "كوبر" بعد إطلاق سراحهم من قبل السلطات وسط الصراع الدائر في السودان.

وتم وضع البشير في سجن"كوبر" عام 2019، وقالت مصادر إن الرئيس السوداني السابق نُقل إلى مستشفى قبل عام بسبب مشاكل صحية.

وأكدت الشرطة السودانية، الاثنين، أن البشير لا يزال محتجزا في المستشفى، وقالت إنه تم بالفعل إطلاق سراح السجناء من السجن يوم الأحد.

وقال المكتب الإعلامي للشرطة السودانية، عبر الهاتف، لـCNN إن "البشير لا يزال في المستشفى، وتم إجلاء جميع قادة النظام السابق من سجن كوبر قبل إطلاق سراح السجناء الآخرين".

ويواجه البشير، الذي حكم السودان لمدة 3 عقود قبل الإطاحة به في 2019، اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية وكذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

يذكر أن عمر البشير هو أول رئيس تُصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه وهو في منصبه حيث اتهمته بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وفقا لموقع المحكمة على الإنترنت.