إطلاق سراح سجناء من سجن كوبر بالخرطوم.. ومصادر توضح وضع البشير لـCNN

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أطلقت السلطات السودانية، الأحد، سراح سجناء سجن كوبر بالخرطوم بعد أن احتج السجناء على نقص الطعام والماء من خلال حرق سيارتين داخل السجن، حسبما أفاد مصدران بالشرطة السودانية لشبكة CNN.

ظهرت عدة مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، تظهر سجناء يسيرون في الشارع بعد الإفراج عنهم وهم يحملون أمتعتهم.

احتُجز عدد من قيادات النظام الذي أطاحت به انتفاضة 2019 ضد الرئيس عمر البشير، في سجن كوبر.

وزعمت أنباء غير مؤكدة أن البشير كان من بين السجناء المفرج عنهم من سجن كوبر. لكن مصادر قالت لشبكة CNN إن الرئيس السابق نُقل إلى مستشفى "علياء" في أم درمان غربي الخرطوم قبل عام بسبب مشاكل صحية.

تتواصل CNN مع المسؤولين الحكوميين السودانيين للتعليق على وضع البشير.

واتهمت قوات الدعم السريع في بيان، الأحد، القوات المتنافسة الموالية للقوات المسلحة السودانية بالمسؤولية عن إطلاق سراح الأسرى.

وقال الدعم السريع في بيان عبر تويتر، الأحد: "يحاول قادة الانقلاب، مدعومين من قبل المتطرفين، عكس مسار التقدم من خلال إعادة حكم النظام السابق. وتتضح هذه النية الآن، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن قادة الانقلاب أخلوا بالقوة جميع السجناء من سجن كوبر، حيث كان قادة النظام السابق محتجزين".

ونددت قوات الدعم السريع بالحادث، قائلة إنه ينتهك "القوانين المحلية والإقليمية والدولية" ويقوض "الثورة الشعبية".

تسعى CNN للحصول على تعليق من القوات المسلحة السودانية.