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أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك "خطر بيولوجي كبير" بعد أن احتل أحد الأطراف المتحاربة مختبر الصحة العامة المركزي في العاصمة السودانية، الخرطوم.

وقال نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، الثلاثاء: "إنه أمر خطير للغاية لأن لدينا (عينات) شلل الأطفال في المختبر، ولدينا (عينات) الحصبة في المختبر، ولدينا (عينات) الكوليرا في المختبر".

وأضاف عابد: "هناك مخاطر بيولوجية كبيرة مرتبطة باحتلال أحد الأطراف المتحاربة للمختبر المركزي للصحة العامة في الخرطوم".