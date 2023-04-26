بايدن: الولايات المتحدة فخورة بكونها من أوائل أصدقاء وحلفاء إسرائيل

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "فخورة بكونها من أوائل أصدقاء وحلفاء إسرائيل".

وأضاف بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، وذلك بمناسبة احتفال إسرائيل بيوم الاستقلال الـ75: "بصفتي صديقا دائما وداعما لدولة إسرائيل، فقد عملت طوال مسيرتي المهنية لتعميق وتقوية شراكتنا، ورأيت بنفسي الفوائد التي تعود على بلدينا".

وتابع: "حققنا معا تطورات ملحوظة في العلوم والطب والتكنولوجيا والتي ستفيد شعبنا لأجيال قادمة، وواصلنا العمل معا لخلق شرق أوسط أكثر ازدهارا وسلما وتكاملا، وكشركاء أقوياء، نعمل معا لبناء تحالفات جديدة لمواجهة تحديات القرن الـ21 مثل تغير المناخ والصحة العالمية".

وأردف الرئيس الأمريكي أن بلاده "تدرك أن مرونة الديمقراطية الإسرائيلية حجر الأساس لعلاقتنا القوية والخاصة".

يذكر أن إدارة بايدن انتقدت مؤخرا الإصلاح القضائي الذي اقترحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.