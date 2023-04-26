تداول فيديو تعرض أردوغان لوعكة صحية خلال مقابلة.. وهذا ما قاله بعدها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مقابلة مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتعرضه لعارض صحي خلالها.

المقابلة المتداولة جاء خلال لقاء لأردوغان مع قناتي Kanal 7 و Ülke TVالتركيتين المحليتين على هامش جولات الحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية المزمع عقدها في الـ14 مايو/ أيار المقبل.

وعاد أردوغان للمقابلة بعد توقف وجيز قائلا في مقطع فيديو أعادت نشره صفحة حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم على صفحتها بتويتر، حيث قال: "كانت هناك حملة مكثفة اليوم وأصبت بنزلة برد شديدة بسبب هذه الحملات. لفترة من الوقت، تساءلت عما إذا كان سيتم إساءة فهمنا إذا ألغينا البرنامج.. لقد وعدنا أن نذهب (للقاء). نواجه مثل هذه المواقف من وقت لآخر في ساعات عملنا المزدحمة. أتمنى لكم ولجمهورنا كل التوفيق".

من جهته أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين على أن الرئيس التركي بصحة جيدة وذلك بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر.