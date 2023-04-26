الأردن يُجلي مئات الأردنيين من السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، الثلاثاء، أن الأردن أجلى مئات الأردنيين من السودان منذ يوم الاثنين، فيما تستمر عمليات الإجلاء.

وتم إجلاء ما لا يقل عن 500 شخص منذ يوم الاثنين في 6 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وأوضح البيان أن معظم الذين تم إجلاؤهم أردنيون، وبعض الجنسيات الأخرى.

ووصلت الطائرة السادسة، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان، بحسب قناة "المملكة" الرسمية.

وقالت "المملكة" إن الطائرة السادسة تقل 67 أردنيا ومواطنين آخرين من مصر والعراق وسوريا والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وهولندا والنرويج وإثيوبيا.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لقناة "المملكة"، الثلاثاء ، إن "العملية اللوجستية كانت صعبة"، وأضاف أن القافلة الأولى نُظمت قبل أيام قليلة من الخرطوم إلى بورتسودان في رحلة طولها 800 كيلومتر (497 ميلا).

وأعرب الصفدي عن أمل الأردن في وقف إطلاق النار في السودان وحل الأزمة، وقال: "إذا تفاقمت هذه الأزمة، فإن الشعب السوداني والسودان واستقرار السودان سيدفع الثمن أولا، وسوف ينعكس ذلك على المنطقة أيضا".