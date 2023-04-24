الأردن: إجلاء 343 من الأردنيين والعرب والأجانب من السودان

ضربة تلو الأخرى.. فيديو يظهر قصفًا عنيفًا في مناطق بالسودان

هديل غبّون

عمان، الأردن (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، ليل الأحد، إجلاء 343 شخصًا من السودان، بينهم أردنيون وأجانب وعرب. وأقلعت 4 طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الأردني من مطار بورتسودان في السودان، متجهة إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة عمّان.

وجاء الإعلان في بيان رسمي تلقت CNN بالعربية نسخة منه، بعد عملية إجلاء تخللها آلية تنسيق طويلة و"دقيقة"، حسبما أكد الناطق باسم الخارجية الأردنية، سنان المجالي، في وقت سابق للموقع.

وفقا للبيان، فقد أقلّت الطائرات رعايا فلسطيين وآخرين من العراق وسوريا وألمانيا، فيما كان متحدث الخارجية قد صرّح عبر قناة "المملكة" الرسمية ضمن برنامج "العاشرة"، بأن 20 أردنيا آخرين تم إجلاؤهم على متن طائرة ألمانية اتجهت إلى عمّان مع رعايا من ألمانيا وأوروبا، بالتنسيق مع ألمانيا.

وأكد المجالي أن خطة الإجلاء كانت "دقيقة وصعبة" وذلك لطول المسافة برا بين الخرطوم وبورتسودان ولضمان سلامة المواطنين.

وقال إن خلية أزمة قد شكّلت بجهود عدة أطراف، تشمل وزارة الداخلية ودائرة المخابرات العامة الأردنية والمركز الوطني لإدارة الأزمات والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، منذ بداية الأزمة في السودان.

وأثنى المجالي على الجهود المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في إنجاح عملية الإجلاء، مشيرا إلى أن السفارة ستبقى على تواصل مع بقية الأردنيين المتواجدين في السودان ممن لم يطلبوا أو يتمكنوا من المغادرة للان.

ومن المتوقع وصول الطائرات فجر يوم الاثنين، بحسب تقديرات مصادر مطلعة.

وكان في وداع الجالية التي غادرت السودان بحسب بيان الخارجية، السفير الأردني في الخرطوم سائد الردايدة وطاقم السفارة، فيما كانت الطائرات قد أقلعت من مطار ماركا العسكري في عمّان اليوم، برفقة وفد دبلوماسي من وزارة الخارجية الأردنية.

ونشرت الخارجية الأردنية، مع بيانها، مجموعة من صور أفراد الجالية الأردنية الذين غادروا السودان، وبينهم نساء وأطفال وشيوخ وطلاب.