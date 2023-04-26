18 منظمة حقوقية تدعو السعودية للإفراج عن محمد القحطاني

الشرق الأوسط
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18 منظمة حقوقية تدعو السعودية بالإفراج عن محمد القحطاني
صورة أرشيفية عامة من العاصمة السعودية، الرياضCredit: BILAL QABALAN/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعت 18 منظمة حقوقية دولية السلطات في المملكة العربية السعودية للإفراج عن الناشط، محمد القحطاني، والمؤسس المشارك لجمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم".

وقالت المنظمات في البيان المشترك: "نحن، المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، ندعو السلطات السعودية إلى الكشف عن مصير ومكان وجود المدافع السعودي البارز عن حقوق الإنسان والمؤسس المشارك لجمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" المنحلة، د. محمد القحطاني، المعتقل بمعزل عن العالم الخارجي منذ ستة أشهر".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وتابعت المنظمات في البيان الذي نشرته منظمة العفو الدولية على موقعها الرسمي: "كما ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أربعة من أعضاء "حسم" ما زالوا رهن الاعتقال التعسفي".

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