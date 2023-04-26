المبعوث الأممي للسودان: القتال تسبب في كارثة إنسانية يدفع المدنيون ثمنها

الشرق الأوسط
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المبعوث الأممي للسودان: القتال تسبب في كارثة إنسانية يدفع المدنيون ثمنها
صورة أرشيفية لمنزل محترق جراء المعارك في السودان Credit: AFP via Getty Images

(CNN) --  قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس، الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة في السودان والذي اتفق عليه الجيش وقوات "الدعم السريع"، يوم الاثنين، يبدو أنه "صامد في بعض المناطق"، لكنه أضاف أن القتال "تسبب في كارثة إنسانية يدفع المدنيون ثمنها".

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وأضاف بيرتيس، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "لا تزال ترد تقارير عن إطلاق نار متقطع بالإضافة إلى تقارير عن نقل القوات".

وتابع أن "الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتهم كل منهما الآخر بانتهاك وقف إطلاق النار"، وأضاف أن "القتال في السودان تسبب في كارثة إنسانية يتحمل المدنيون ثمنها".

وحث بيرتيس الفصيلين المتناحرين على "الامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية"، وأضاف أنه "يجب منح المدنيين ممرا آمنا لمغادرة مناطق الأعمال العدائية والحصول على الإمدادات".

في غضون ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن عدد القتلى في السودان منذ اندلاع أعمال العنف قبل أحد عشر يوما، ارتفع إلى 459 حالة وفاة ، وبلغ عدد المصابين 4072.

 

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