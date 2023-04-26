مصادر لـCNN: الولايات المتحدة سترسل سفينة حربية ثالثة إلى السودان

(CNN)-- قال مسؤول بالبحرية الأمريكية، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة سترسل السفينة الحربية USNS Brunswick إلى السودان، وذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن السفينة USS Truxton موجودة بالفعل قبالة السواحل السودانية، و أن السفينة USS Lewis B. Puller في طريقها إلى هناك.

وأضاف المسؤول البحري أن السفينة USNS Brunswick، وهي سفينة نقل سريع، من المتوقع أن تكون في المياه السودانية "خلال وقت قصير"، وتابع أنها قادرة على نقل مئات الأطنان من المعدات أوعدد كبير من الأفراد بسرعات عالية نسبيا.

وفي هذه الأثناء، لا تزال السفينة USS Lewis B. Puller في طريقها في بحر العرب، وقال المسؤول إنه من المتوقع أن تصل السفينة قبالة سواحل السودان في غضون أيام قليلة.

يذكر أن المتحدث باسم "البنتاغون" بات رايدر قال، الاثنين، خلال إحاطة إعلامية إن سفن البحرية ستكون هناك "إذا احتجنا إلى استخدامها في دعم جهود وزارة الخارجية".