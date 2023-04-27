دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد الإعلامي المصري باسم يوسف، الخميس، الدعوات الرافضة لدخول السودانيين الأراضي المصرية بعد اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أيام ما دفع مواطنين سودانيين إلى مغادرة بلادهم إلى الدول المجاروة.

وقال يوسف عبر صفحته على فيسبوك: "لو بتقول مصر أم الدنيا، فالأم دائما فاتحة دراعاتها و قلبها لولادها من كل الدنيا، وعمرنا ما بصينا للسوريين على أنهم لاجئين، دول (هم) في بيتهم، و عمرنا ما حنبص للسودانيين على أنهم لاجئين دول في بيتهم برضه، بيت أمهم زي ما هو بيت الكل، هي دي أم الدنيا بجد".

وأضاف أن "مصر في أصعب فترات تاريخها فتحت أبوابها للكل و ما ضرهاش (لم يضرها) بالعكس".

وتابع: "سيبكم من (اتركوا) الفيديوهات السيئة على النت من ناس بجحة من السودان أو ناس سيئة الأدب من مصر، ما تخلوش (لاتدعوا) سوشيال ميديا تفسد علاقاتنا مع أخواتنا الواقع حاجة تانية".

وقال: "الواقع ناس جدعة عمرها ما تبص البصة السيئة دي لناس محتاجيننا في أسوأ حالاتهم"، وأضاف: "ما حدش (لا أحد) بيختار يسيب بلده وربنا ما يكتبها على حد، وعشان اللي حيقول أنت مش في مصر ما تعزمش من بيت أهلك، ماشي يا سيدي، بس أنا متأكد أن اللي في مصر متفقين مع الجملة دي: أهلا بأخواتنا في بيتهم، بيت أم الدنيا بالفعل مش بالكلام: مصر" .

يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي في مصر شهدت، خلال الأيام الماضية، تداولا لهاشتاغات تدعو إلى السماح بدخول السودانيين إلى الأراضي المصرية بدون تأشيرة مثل هاشتاغ #مع_دخول_السودانيين_مصر_بدون_تأشيرة.

وفي المقابل، رفض آخرون منح السودانيين تسهيلات لدخولهم مصر نظرا لأن الحالة الاقتصادية التي تشهدها البلاد لاتساعد على تحمل تكاليف إقامة النازحين.