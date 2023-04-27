دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، القبض على 3 أشخاص بتهمة مضايقة سائحة أثناء سيرها بميدان التحرير بالقاهرة.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر فيسبوك: "عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر فيس بوك يتضمن قيام أحد الأشخاص بمضايقة سائحة، وخلع ملابسه العلوية أثناء سيرها بميدان التحرير بالقاهرة".

وأضافت: "بالفحص والتعامل الفنى وتتبع خط السير أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية".