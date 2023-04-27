مصر.. القبض على 3 أشخاص ضايقوا سائحة في ميدان التحرير: أحدهم خلع ملابسه

الشرق الأوسط
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مصر.. القبض على 3 أشخاص ضايقوا سائحة في ميدان التحرير: أحدهم خلع ملابسه
صورة أرشيفية لأحد عناصر الشرطة المصرية Credit: STRINGER/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --  أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، القبض على 3 أشخاص بتهمة مضايقة سائحة أثناء سيرها بميدان التحرير بالقاهرة.

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وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر فيسبوك: "عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر فيس بوك يتضمن قيام أحد الأشخاص بمضايقة سائحة، وخلع ملابسه العلوية أثناء سيرها بميدان التحرير بالقاهرة".

وأضافت: "بالفحص والتعامل الفنى وتتبع خط السير أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية".

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