تفاصيل جديدة عن مقتل عضو "خبراء القيادة" بإيران يكشفها مسؤول بالبلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف محافظ مازندران، سيد محمود حسيني بور، عن تفاصيل جديدة بقضية إطلاق النار وقتل عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، عباس علي سليماني.

وأوضح محافظ مازندران وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "الشخص الذي اغتال آية الله سليماني (72 عاما) كان من منتسبي إحدى شركات حفظ النظام، وليس من موظفي هذا البنك"، لافتا إلى أن "هذا الشخص كان مكلفا من قبل شركة لحفظ النظام لتقديم خدمات للبنك في هذا المجال".

وتابع قائلا: "في التحقيقات التي أجريت تبين أن طبيعة عمل المعتدي لم تكن إرهابية، لكن الأجهزة الأمنية تتابع وتواصل التحقيق في القضية.." مشيرا إلى أن "الحادث وقع داخل البنك ولم يؤد الى اصابة آخرين".

وكانت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية قد نشرت مقطع فيديو للحظة إطلاق النار على عباس علي سليماني، حيث يظهر مطلق النار ولحظة تنفيذ هجومه.