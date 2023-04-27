دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الأربعاء، "المزاعم" المتعلقة بصحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لقناة "TRT" التركية.

ووفقا لتغريدة نشرها ألطون، عبر تويتر، فإن أردوغان سيشارك، الخميس، عبر الفيديو بمراسم افتتاح أول محطة للطاقة النووية "آق قويو" جنوبي تركيا.

وقال: "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة أن يشكك في حقيقة أن الشعب التركي يقف إلى جانب الرئيس أردوغان"، وأرفق بتغريدته صورة لبعض التغريدات التي تتحدث عن تعرض أردوغان لوعكة صحية.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مقابلة لأردوغان، مع قناتي Kanal 7 و Ülke TV التركيتين، وتعرضه لعارض صحي خلالها.

وعاد الرئيس التركي للمقابلة بعد توقف وجيز قائلا في مقطع فيديو أعادت نشره صفحة حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم على تويتر، حيث قال: "كانت هناك حملة مكثفة اليوم وأصبت بنزلة برد شديدة بسبب هذه الحملات لفترة من الوقت، تساءلت عما إذا كان سيتم إساءة فهمنا إذا ألغينا البرنامج.. لقد وعدنا أن نذهب (للقاء). نواجه مثل هذه المواقف من وقت لآخر في ساعات عملنا المزدحمة. أتمنى لكم ولجمهورنا كل التوفيق".

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن أكد، عبر تويتر، في وقت سابق، على أن الرئيس التركي بـ"صحة جيدة".

ولاحقا، ذكر قالن أن أردوغان سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، قبيل افتتاح المحطة النووية، وفقا لوكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وأضاف المتحدث، في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر "قرن السياسة الخارجية التركية"، أن أردوغان وبوتين "سيبحثان خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، إلى جانب آخر التطورات المتعلقة بالحرب الأوكرانية".

وقالت قناة "TRT" إن أعمال بناء الوحدة الأولى من المحطة النووية بدأت رسميا إثر حفل تدشين حضره الرئيس التركي ونظيره الروسي، بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة في 2018.

وأضافت أن "أعمال تأسيس المحطة اكتسبت زخما وبعدا جديدين مع بدء بناء الوحدة الثانية بالمحطة في 2020، كما جرى بدء العمل في صب المنصات الخرسانية الأولى لوحدة الطاقة الثالثة في 2021، بحفل حضره أردوغان وبوتين بواسطة دائرة تلفزيونية، فيما جرى وضع حجر الأساس للوحدة الرابعة والأخيرة في 21 يوليو/تموز 2022، لتبدأ مراحل البناء المكثّفة في المشروع".

وتابعت القناة أنه "من المتوقع أن تلبي محطة الطاقة، التي ستنتج ما يقرب من 35 مليار كيلو واط/ساعة من الكهرباء سنويا، عند تفعيل طاقتها الكاملة، 10% من الطلب على الكهرباء في تركيا وحدها".