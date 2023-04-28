مصر توضح موقفها من اللجوء لحل عسكري لأزمة السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكدت مصر، الخميس، على أهمية الحفاظ على "مؤسسات الدولة في السودان، ودعم الجهود الدولية الهادفة لتمديد الهدنة والعودة للحوار"، وشددت القاهرة على أنها "لا تؤمن بوجود حل عسكري للأزمة السودانية".

ووفقا لبيان لوزارة الخارجية المصرية، تشاور وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي بشأن تطورات الوضع في السودان.

وقال البيان إن شكري "أكد على أن مصر لا تؤمن بوجود حل عسكري للأزمة السودانية، مشددا على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة ودعم الجهود الدولية الهادفة لتمديد الهدنة والعودة للحوار، وهو ما اتفق الجانبان على أهمية العمل سويا من أجل ضمان تحقيقه".

وأضاف: "اتفق الوزيران فى نهاية الاتصال علي أهمية استمرار التواصل وتبادل التقديرات بشأن تطورات الوضع فى السودان، مؤكدين علي أهمية العمل بكل جهد من أجل حقن الدماء وإتاحة الفرصة لاستئناف الحوار فى أقرب فرصة ممكنة".

وذكر البيان أن "الوزير البريطاني قدم التعازي فى استشهاد مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، مثنيا علي الدور البطولى الذي تقوم به السفارة المصرية وباقى البعثات الدبلوماسية فى الخرطوم لإجلاء رعايا دولهم فى أسرع وقت ممكن، وبأكثر الوسائل الآمنة الممكنة".

وأضاف البيان أن "كليفرلي قدم الشكر لنظيره المصرى على المساعدة التي قدمتها مصر في إجلاء رعايا المملكة المتحدة من السودان، معربا عن تطلعه لاستمرار الدعم المصري في إجلاء باقي الرعايا البريطانيين، وكذلك قدم التهنئة على جهود الإجلاء الناجحة التي قامت بها مصر حتى الآن، وأعرب عن حرصه على التنسيق مع مصر بشكل وثيق فيما يتعلق بالأوضاع في السودان خلال الفترة المقبلة".