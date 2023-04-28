"حميدتي" يعلن تلقيه اتصالا من رئيس وزراء إثيوبيا.. ويوضح ما دار بينهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتي"، الخميس، أنه تلقى اتصالا من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد "ناقشا خلاله الأوضاع الراهنة" في السودان.

وأضاف "حميدتي"، عبر حسابه على تويتر: "تلقيت اليوم اتصالا من رئيس الوزراء الإثيوبي، ناقشنا خلاله الأوضاع الراهنة في بلادنا، والموضوعات المتعلقة بالأزمة".

وتابع: "رئيس الوزراء الإثيوبي أكد أهمية إيجاد حل للأزمة من أجل استقرار السودان والمنطقة، معربا عن تضامنه الكامل مع الشعب السوداني ودعم خياراته، مبديا استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات لتجاوز هذه الظروف".

يذكر أن أبي أحمد كان دعا، منذ أيام "الخصوم السياسيين في السودان إلى التوصل إلى سلام"، وقال إنه "لا بديل إلا سواه"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.