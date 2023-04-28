دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، الجمعة، في إحباط محاولة تهريب أكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون مخدر، مُخبأة في إرسالية "أفران" واردة عبر منفذ البطحاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعلنت الهيئة أنه "وردت إرسالية للمملكة من خلال منفذ البطحاء، عبارة عن أفران تُستخدم للتحميص، محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على 4 ملايين و152 ألف حبة كبتاغون ضمن الإرسالية، تم إخفاؤها داخل تجاويف الأفران"، حسبما نقلت (واس)، في بيان.

وأفادت هيئة الزكاة والضريبة بأنه "بعد الانتهاء من عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وهم 3 أشخاص".

وأضاف البيان أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "أكدت أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات".

وبحسب البيان فقد "دعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها، حيث تقوم الهيئة باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ".