دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، الجمعة، بعيد ميلاد والدها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على تويتر، في حين تفاعل العديد من المغردين معها بردود شملت صورا ومقاطع فيديو لصدام حسين خلال وجوده في السلطة.

وولد صدام حسين في 28 أبريل/نيسان عام 1937، في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين، وحكم العراق منذ 1979، حتى 2003، حتى اعتقلته القوات الأمريكية بعد غزو العراق، وتمت محاكمته أمام محكمة عراقية وأعدم شنقا في 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2006.

وقالت رغد صدام في تغريدة في الذكرى الـ86 لميلاد والدها: "يحتفل في هذا اليوم محبيك في كل أرجاء العالم، كل عام ومحبي الرئيس الشهيد صدام حسين بخير وعز كبير بهذا اليوم الجميل، كل عام وحبيب العراق بخير".

وأرفقت رغد صدام تغريدتها بصورة لوالدها الراحل ووالدتها وشقيقيها الراحلين مع عدد من أفراد الأسرة.

وتفاعل العديد من المغردين مع تغريدة رغد صدام في ذكرى ميلاد والدها الراحل، وقال أحدهم: " كل عام وانتي بألف خير بنت المهيب ان شاء نحتفل برجعتج للعراق".

وقال مغرد آخر: "28 أبريل رغم رحيلك لا يمر هذا اليوم بهدوء نكلله بالدعاء وتجديد الحب والوفاء".

وقال مغرد ثالث: "عملاق الامه المهيب الركن شهيد الاضحى المبارك صدام حسين كل عام وانت بالقلب يهدي سلاحه (البرنوو) لمريض ذوي الاحتياجات الخاصة كل عام وانت بالقلب".