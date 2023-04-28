الأمم المتحدة: مقتل 96 شخصا في اشتباكات "عرقية" في غرب دارفور

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إن 96 شخصا على الأقل قُتلوا منذ الاثنين في "اشتباكات عرقية دامية" في مدينة الجنينة بمنطقة غرب دارفور بالسودان.

وأضافت المتحدثة باسم المكتب، رافينا شمدساني في إيجاز صحفي، الجمعة: "نحن قلقون من الخطر الجسيم المتمثل في تصاعد العنف في غرب دارفور، حيث تسببت الأعمال العدائية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية باندلاع أعمال عنف بين القبائل، في الجنينة، تم الإبلاغ عن اشتباكات عرقية دامية، حيث قُتل ما يقدر بنحو 96 شخصًا منذ 24 إبريل/نيسان".

وأضافت شمدساني أن "حصيلة القتلى قد تكون أكبر بكثير" نظرا لصعوبة جمع المعلومات في الوقت الراهن.

وقالت شمدساني إن هناك "اشتباكات متفرقة بين المجتمعات العربية والمساليت" في غرب دارفور، وإن مثل هذا العنف العرقي "يعود إلى الانتماءات العرقية المتصورة والحقيقية لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية".