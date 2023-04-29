هديل غبّون

عمّان، الأردن (CNN)-- كشف محامي النائب الأردني الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية عماد العدوان، ليل السبت، أن الجلسة الثانية للنظر في قرار استمرار توقيف العدوان لدى جهات التحقيق من عدمه، قد تم تقديمها إلى يوم غدٍ الأحد، بدلا من يوم الاثنين الأول من مايو/ أيار الحالي.

وقال المحامي سامر السرخي، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن مصادر في جهات التحقيق أبلغته بأن الجلسة قُدمت إلى الساعة العاشرة من صباح يوم غدٍ الأحد، مبينًا أنه سيتقدم بطلب إلى جهات التحقيق بالإفراج عن النائب العدوان، وأن الموافقة على طلب الإفراج أو القرار بتمديد التوقيف مجددًا، يعود لجهات التحقيق.

وكان السرخي قال في تصريحات سابقة للموقع، إن جهات التحقيق طلبت تمديد توقيف النائب لمدة 12 يومًا، لكنها خفّضت مدة التوقيف بعد الموافقة على اعتراض المحامي، إلى 8 أيام.

وقدم المحامي أيضًا التماسا لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، لإلغاء قرار منع زيارة النائب العدوان لكن مَنع اللقاء كان قد مُدد إلى الأول من مايو/ أيار، ولم يطرأ عليه تغيير حتى الآن.

وكان مصدر مسؤول في مجلس النواب الأردني، أكد في 23 أبريل/ نيسان، لموقع CNN بالعربية، أن السلطات الإسرائيلية أبلغت الحكومة الأردنية رسميًا باحتجاز نائب برلماني "بتهمة حيازة كميات من الذهب والأسلحة".