(CNN)-- أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، الجمعة، في بيان، أنها تسيطر على أكثر من 90 % من ولاية الخرطوم.

وأضافت القوات شبه العسكرية في البيان أنها "أمنت بالكامل جميع الطرق المؤدية إلى الخرطوم"، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في السودان، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 8 ملايين نسمة.

وفي المقابل، اتهم الجيش السوداني قوات "الدعم السريع" بـ"انتهاك القانون الإنساني الدولي واستهداف ضباط الجيش والشرطة المتقاعدين".

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان، إن "قوات الدعم السريع ترتكب جرائم وممارسات إرهابية لا علاقة لها بإرث الشعب السوداني"، متعهدة بـ"رد قاس على أفعالها".

في غضون ذلك، أعلنت قوات "الدعم السريع" أن "عددا كبيرا من الانقلابيين الرافضين للقتال في صفوف الجيش سلموا أنفسهم "، كما اتهمت الجيش السوداني بـ"خرق وقف إطلاق النار" بمهاجمة مواقعها.

واتفق الفصيلان العسكريان المتنافسان، الخميس، على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بعد جهود أمريكية سعودية.