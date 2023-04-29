سوريا: إصابة 3 مدنيين جراء "عدوان إسرائيلي" استهدف نقاطا في محيط حمص

صورة أرشيفية من تصدي الدفاع الجوي السوري لقصف صاروخي في يوليو عام 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، السبت "إصابة 3 مدنيين، ووقوع أضرار مادية جراء عدوان استهدف نقاطا في محيط مدينة حمص"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "في حوالي الساعة الـ12 و50 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، حسب قوله.

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة 3 مدنيين بجروح، واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات".

ولم يصدر أي تصريح من جانب إسرائيل، كما لم ترد على الإعلان السوري.