دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، السبت، وصول طائرة إجلاء تُقل عددًا من مواطنيها ورعايا 16 دولة قادمة من السودان، الذي يشهد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف الشهر الحالي، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأوضحت الوزارة أن "الطائرة تقل الفئات الأكثر احتياجًا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، حيث وضعتهم دولة الإمارات العربية المتحدة، على رأس أولوياتها".

وقال البيان إن "الإمارات سوف تستضيف هؤلاء الرعايا على أراضيها وتوفر لهم كافة الخدمات قبل نقلهم إلى دولهم".

وأكد البيان "التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، وأهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية، وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان"، بحسب (وام).