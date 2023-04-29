دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الخارجية السعودية وصول سفينة جديدة إلى مدينة جدة قادمة من بورتسودان وعلى متنها عدد من المواطنين السعوديين، وكشفت عن عدد الرعايا الأجانب الذين أجلتهم من السودان وجنسياتهم، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة في بيانها: "استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة وصل، صباح السبت، إلى مدينة جدة 20 مواطناً سعودياً".

وأضاف البيان: "كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 1866 شخصاً من الجنسيات التالية: (تايلاند، وأستراليا، وراوندا، وجامبيا، وإريتريا، ومالاوي، ومقدونيا، وفرنسا، والهند، والنرويج، وفلسطين، واليمن، والولايات المتحدة الأمريكية، وسوريا، والفلبين، ونيجيريا، وبنغلاديش، والسويد، وكينيا، وتونس، والعراق، وليبيا، والمغرب، والأردن، وموريتانيا، وتنزانيا، وإيران، وباكستان، وكندا، وروسيا، وبنما، والإكوادور، وأيرلندا، واليونان، وفيتنام، ونيبال، والبوسنة والهرسك، وجنوب السودان، والصومال، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغانا، وزيمبابوي، وبورندي، وميانمار، وإندونيسيا، وطاجيكستان، ومنغوليا، وتركيا، وإيطاليا، وإثيوبيا، وتشاد، وألمانيا، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، وليبيريا، وناميبيا، وسيراليون، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وبنين، وهولندا، ومصر، وموريشيوس، ورومانيا، وعددٍ من موظفي منظمة الأمم المتحدة)"، بحسب (واس).

وأكدت الوزارة أنه "تم نقلهم من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة (أمانة)، وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 4879 شخصاً (139 مواطناً سعودياً، ونحو 4738 شخصاً ينتمون لـ96 جنسية)"، حسبما أفاد البيان.

ووصل المئات من الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة السعودية، السبت، على متن سفينة استأجرتها الحكومة السعودية. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن عددا من الإيرانيين كانوا على متن السفينة.