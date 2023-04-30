تداول فيديو توبيخ رئيس وزراء العراق لمسؤول بمطار بغداد وسط تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام محلية عراقية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني و"توبيخه" لمسؤول في مطار بغداد الدولي بعد قصور لاحظه في الخدمات المقدمة للمسافرين.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي علق عليه الموقع الإخباري Kurdistan24 عربية: "’وين الوزير.. وين المدير‘.. رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوبخ أحد المسؤولين في سلطة الطيران المدني العراقي"، في حين القى نشطاء الضوء على أن التوبيخ كان "لأحد موظفي سلطة الطيران المدني لتقصيره في عمله".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، السبت، جولةً في مطار بغداد الدولي ومرافقه الخدمية، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وعموم مستخدمي المطار من المسافرين، كما واستمع إلى آراء المواطنين وتقييمهم الخدمات المتوفّرة في المطار، مؤكدا عزم الحكومة على تطوير مطار بغداد وتوسعته، في النصف الثاني من هذا العام".

وأضاف البيان أن السوداني نوه "بمشكلة التأخير في استلام حقائب المسافرين العائدين، الأمر الذي يعدُّ تقصيراً في مستوى الخدمة المقدمة من قبل الشركة المعنية، ما يستلزم معالجة سريعة لها.. كما وجّه، بإجراء مراجعة دقيقة وقانونية للعقود المبرمة لتقديم الخدمات في المطار، وتحرّي مدى مطابقتها لواقع الخدمات التي يلمسها المسافرون".