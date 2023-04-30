دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعقد وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق وسوريا اجتماعًا في العاصمة عمّان، الاثنين، لبحث مسألة عودة دمشق إلى الجامعة العربية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، الأحد، إن "الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة منتصف نيسان الحالي، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".

في اجتماع جدة، أكد وزراء الخارجية العرب أهمية لعب دور فعال في إنهاء الأزمة في سوريا، كما ناقشوا عودتها إلى دمشق.

وقالت وزارة الخارجية السورية، في تغريدة بحسابها بتويتر، إن الوزير السوري فيصل المقداد سيشارك في الاجتماع يوم غد الإثنين في العاصمة الأردنية عمان، "لمتابعة بحث عدد من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت مؤخرًا".

ويأتي الاجتماع في عمّان قبل انعقاد القمة العربية في الرياض في 19 مايو/ أيار المقبل، وسط تقارير عن مساع عربية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية.

جمّدت الجامعة العربية عضوية سوريا في أكتوبر/ تشرين الثاني 2011، مع تحول الانتفاضة ضد الحكومة السورية إلى العنف.