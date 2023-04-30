دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توعد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، الأحد، بشن ضربات متواصلة ضد مروجي ومهربي المخدرات، مؤكدا أنه لن ينجو أحد من تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الداخلية السعودي في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر: "ضربة تتلوها ضربات، لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا".

وجاءت تعليقات وزير الداخلية السعودي على فيديو نشرته إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية في المملكة على موقعها على تويتر، رصدت فيه القبض على عدة مواطنين ومقيمين أجانب لترويجهم المخدرات في المملكة، والتي تأتي ضمن حملة مشددة وشاملة لمكافحة آفة المخدرات في مختلف أنحاء السعودية.

وقالت الإدارة في مقطع الفيديو إنه "تم القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية لتروجيهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) في محافظة جدة، والقبض على مواطن لترويجه مخدر الحشيش بمنطقة عسير، والقبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه أقراصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة الرياض، والقبض على مقيم من الجنسية الأفغانية لنقله وترويجه مادة الحشيش المخدر بمنطقة القصيم".

وأضافت أيضا أنه تم "القبض على مواطنين لتروجيهما الحشيش المخدر في منطقة جازان، والقبض على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة تبوك، والقبض على مواطن لترويجه وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي مادة الحشيش المخدر بالمنطقة الشرقية".