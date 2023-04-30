دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الإعلامي المصري المعارض، معتز مطر، السبت، على الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد بقضية "طلائع حسم الثانية".

وقال مطر في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "حكم بالمؤبد منذ بضع دقائق.. والله لم اعد اعرف عدد السنين التي حكم عليّ بها.. لكنها تجاوزت ال 70 على اي حال.. وكل التهمة الحقيقية ’كلمة الحق‘ او هكذا ازعم ..الله غالب".

وكانت بوابة الأهرام قد ذكرت في تقرير: "قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع بدر، بالسجن المؤبد على 5 متهمين في قضية «طلائع حسم الثانية» من بينهم محمد على رئيس مجلس إدارة مجموعة «أملاك» الاستثمارية للمقاولات والتوريدات، ومقدمي البرامج معتز مطر وسامي كمال الدين وآخرين، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.."

وأضافت الأهرام: "كما قضت المحكمة بوضعهم على قوائم الإرهاب و5 سنوات تحت المراقبة الشرطية بعد قضاء العقوبة، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد".