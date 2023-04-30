الدعم السريع تتهم الجيش بمهاجمة مواقعها بالخرطوم في خرق للهدنة

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(CNN)-- اتهمت قوات الدعم السريع القوات المسلحة السودانية بمهاجمة مواقعها في العاصمة، الخرطوم، صباح الأحد، في خطوة تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم قوات الدعم السريع الذي قال إن الجيش استخدم نيران مدفعية وجوية في الهجوم على عدد من المواقع في الخرطوم.

وذكر بيان قوات الدعم السريع أنها ما زالت ملتزمة "بفتح ممرات آمنة وتسهيل إجلاء الرعايا الأجانب".

وكانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت في وقت سابق، الأحد، أنها دمرت بعض قوافل قوات الدعم السريع في طريقها إلى الخرطوم. وأضافت: "دُمرت هذه القوافل، فجر اليوم، في منطقتي جنوب الزريبة والمويلح كما تم تدمير رتل في منطقة فتاشه كان بصدد إسناد قوة المتمردين المتحركة بشارع الصادرات".

وفي الوقت نفسه، قال شهود عيان لصحفيي شبكة CNN في السودان، إنهم سمعوا دوي إطلاق نار متقطع بالقرب من القصر الرئاسي وسط الخرطوم، في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وكانت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية قد اتفقتا، الجمعة، على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، عقب محادثات مع السعودية والولايات المتحدة.