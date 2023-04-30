قائد عسكري سعودي يثير تفاعلا بفيديو ما قاله لإيرانيين أجلوا من السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لقائد المنطقة الغربية العسكرية في السعودية، اللواء طيار ركن أحمد الدبيس، وما قاله لمواطنين إيرانيين أجلوا من السودان ووصلوا إلى ميناء جدة.

مقطع الفيديو المتداول تناقلته وسائل إعلام سعودية، حيث يُسمع الدبيس يتحدث باللغة الإنجليزية قائلا: "هذه دولتكم إذا احتجتم أي شيء في المستقبل انتم على أعلى ترحيب، إيران والسعودية ليسوا أصدقاء بل هما إخوة، أي وقت سنراكم فيه إن شاء الله للحج أو العمرة أو زيارة أهلا بكم في أي مكان في المملكة العربية السعودية.."

وفي مقطع متداول آخر تناقل نشطاء فيديو استقبال اللواء الركن الدبيس للقائم بأعمال السفارة الإيرانية في السودان.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت، السبت، وصول سفينة جديدة إلى مدينة جدة قادمة من بورتسودان وعلى متنها عدد من المواطنين السعوديين وأجانب منهم إيرانيين وجنسيات أخرى.