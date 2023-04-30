شاهد.. مراسل CNN على متن سفينة حربية سعودية تشارك في إجلاء العالقين من السودان

السودان بلد كبير جدًا.. ماهي التحديات التي قد تواجهها أي قوات أجنبية تحاول إجلاء مواطنيها؟

(CNN)-- قالت القوات المسلحة السودانية (SAF)، إن قافلة تابعة لقوات الدعم السريع (RSF)، كانت تتحرك من غرب السودان باتجاه العاصمة الخرطوم، الأحد.

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة على موقع فيسبوك، أن "تحركات العدو من الغرب إلى العاصمة ما زالت تحت المراقبة، مما يؤكد استمرار انتهاك العدو للهدنة المعلنة".

وذكرت القوات المسلحة السودانية في بيان على موقع تويتر، الأحد، أنها دمرت بعض قوافل قوات الدعم السريع في طريقها إلى الخرطوم. وأضافت: "دُمرت هذه القوافل، فجر اليوم، في منطقتي جنوب الزريبة والمويلح كما تم تدمير رتل في منطقة فتاشه كان بصدد إسناد قوة المتمردين المتحركة بشارع الصادرات".

وأضافت القوات المسلحة السودانية، أن قوات الدعم السريع استولت على مستشفى شرق النيل بالخرطوم، وأخلت المرضى هناك، وحولته إلى ثكنة عسكرية مسلحة.

وزعمت القوات المسلحة السودانية، الأحد، أن قوات الدعم السريع واصلت عمليات النهب قائلة: "تم نهب الممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك البنوك والمتاجر ومنازل المواطنين مستمر".

وأكدت القوات المسلحة السودانية أن عمليات إجلاء الأشخاص من قاعدة وادي سيدنا الجوية شمال الخرطوم ستستمر، الأحد، و"التي لا تواجهها أي تهديدات حاليا ولا يتوقع أن تتأثر بأي تهديدات".

وفي الوقت نفسه، قال شهود عيان لصحفيي شبكة CNN في السودان، إنهم سمعوا دوي إطلاق نار متقطع بالقرب من القصر الرئاسي وسط الخرطوم، في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وكانت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية قد اتفقتا، الجمعة، على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، عقب محادثات مع السعودية والولايات المتحدة.